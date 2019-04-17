Московский "суд" оставил под стражей всех 24 военнопленных моряков

17 апреля, 2019, 18:29

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 военнопленным украинским морякам

Об этом сообщает "Общественное".

"Суд" в Москве продлил срок содержания под стражей последним двум "четверкам" украинским морякам. В частности, Богдану Небылицы, Юрий Будзилу, Владимиру Лисовому, Юрий Безъязычному, Олегу Мельничуку. Их оставили в СИЗО до 24 июля.

А раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продлили содержание под стражей до 26 июля.

Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз.

В то же время, сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков был фактом агрессии со стороны РФ.

А сами моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.

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Ранее сообщалось, что 17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля. А также "суд" оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. "Суд" продлил срок ареста третьей четверке военнопленных, в частности, трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.

В этот же день моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.

Суд в Москве оставил под стражей еще одну четверку украинских моряков. В комментарии Общественному они рассказали о своем состоянии pic.twitter.com/qbagN1f8pL - Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019 Владислав Костишин: "Хочется, конечно, домой вернуться, в Украину. Всем украинцам привет!"



Украинские военнопленные моряки Виктор Беспальченко, Владислав Костишин, Владимир Варимез и Сергей Чулиба - в суде в Москве. pic.twitter.com/wnWe0NNaqR - Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019 В Москве продолжается суд над украинскими военнопленными моряками Богданом Небылицей, Юрием Будзилом, Владимиром Лисовым и Юрием Безъязычным pic.twitter.com/ZpyaQ726Hz - Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019 Военнопленные украинские моряки Богдан Небылица, Юрий Будзило, Владимир Лисовый и Юрий Безъязычный - в суде в Москве pic.twitter.com/5BLRNBnmUz - Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019