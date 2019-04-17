Московский "суд" оставил под стражей всех 24 военнопленных моряков
Об этом сообщает "Общественное".
"Суд" в Москве продлил срок содержания под стражей последним двум "четверкам" украинским морякам. В частности, Богдану Небылицы, Юрий Будзилу, Владимиру Лисовому, Юрий Безъязычному, Олегу Мельничуку. Их оставили в СИЗО до 24 июля.
А раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продлили содержание под стражей до 26 июля.
Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз.
В то же время, сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков был фактом агрессии со стороны РФ.
А сами моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.
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Ранее сообщалось, что 17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля. А также "суд" оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко. "Суд" продлил срок ареста третьей четверке военнопленных, в частности, трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.
В этот же день моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.
Суд в Москве оставил под стражей еще одну четверку украинских моряков. В комментарии Общественному они рассказали о своем состоянии pic.twitter.com/qbagN1f8pL- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
Владислав Костишин: "Хочется, конечно, домой вернуться, в Украину. Всем украинцам привет!"- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
Украинские военнопленные моряки Виктор Беспальченко, Владислав Костишин, Владимир Варимез и Сергей Чулиба - в суде в Москве. pic.twitter.com/wnWe0NNaqR
В Москве продолжается суд над украинскими военнопленными моряками Богданом Небылицей, Юрием Будзилом, Владимиром Лисовым и Юрием Безъязычным pic.twitter.com/ZpyaQ726Hz- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
Военнопленные украинские моряки Богдан Небылица, Юрий Будзило, Владимир Лисовый и Юрий Безъязычный - в суде в Москве pic.twitter.com/5BLRNBnmUz- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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