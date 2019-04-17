Военнопленные моряки: московский суд продлил срок ареста до июля

17 апреля, 2019, 13:49

Лефортовский суд Москвы оставил под стражей 4 военнопленных моряков до июля

Об этом сообщает Общественное .

В частности, речь идет о Романе Мокряку, Андрее Опрыску, Евгении Семидоцьком и Сергее Цибизове.

Сторона обвинения просила продожвиты срок содержания под стражей на 3 месяца. Суд удовлетворительным это ходатайство.

Адвокаты заявили, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков было фактом агрессии со стороны РФ.

Сами моряки не отвечали на какие вопросы кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.