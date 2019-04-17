Военнопленный моряк Шевченко поздравил в "суде" жену с днем рождения
17 апреля, 2019, 14:56
Украинский военнопленный моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста
Об этом Общественное сообщает в Twitter.
Моряк стоял за решеткой с бумажкой, где написаны теплые слова жене: "Настя, с Днем рождения, я тебя очень люблю" "
"Настя, солнышко, я тебя очень люблю!", - сказал Андрей Шевченко.
Пленный украинский моряк Андрей Шевченко поздравил свою жену с днем рождения - сегодня его оставили за решеткой еще на три месяца pic.twitter.com/84RPEK30GJ- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.
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