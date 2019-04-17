Военнопленный моряк Шевченко поздравил в "суде" жену с днем рождения

17 апреля, 2019, 14:56

Украинский военнопленный моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста

Об этом Общественное сообщает в Twitter.

Моряк стоял за решеткой с бумажкой, где написаны теплые слова жене: "Настя, с Днем рождения, я тебя очень люблю" "

"Настя, солнышко, я тебя очень люблю!", - сказал Андрей Шевченко.