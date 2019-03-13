В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков

13 марта, 2019, 13:37

В Организации Объединенных Наций признали военнопленными 24 украинских моряка, которых Россия захватила в прошлом году

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ОНН по правам человека.

В докладе УВКПЧ за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 отмечается, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, задержаны Россией 24 члена экипажей считаются военнопленными, и они подпадают под защиту Третьей Женевской конвенции.

Захваченные украинцы должны пользоваться статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный орган не примет иного решения, говорится в докладе.

При этом в управлении верховного комиссара напомнили, что с военнопленными следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.

Также в УВКПЧ добавили, что такое столкновение, которое произошло во время захвата моряков, "достаточно для применения международного гуманитарного права независимо от того, существовал до него вооруженный конфликт или нет".

Следовательно, нормы международного гуманитарного права, применимые к вооруженному конфликту международного характера, остаются применимыми к этому инциденту, отметили в докладе.

Кроме того, в ООН напомнили, что Россия до сих пор отказывается применить в данной ситуации нормы международного гуманитарного права и предоставить морякам статус военнопленных.