В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков
Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ОНН по правам человека.
В докладе УВКПЧ за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 отмечается, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, задержаны Россией 24 члена экипажей считаются военнопленными, и они подпадают под защиту Третьей Женевской конвенции.
Захваченные украинцы должны пользоваться статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный орган не примет иного решения, говорится в докладе.
При этом в управлении верховного комиссара напомнили, что с военнопленными следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
Также в УВКПЧ добавили, что такое столкновение, которое произошло во время захвата моряков, "достаточно для применения международного гуманитарного права независимо от того, существовал до него вооруженный конфликт или нет".
Следовательно, нормы международного гуманитарного права, применимые к вооруженному конфликту международного характера, остаются применимыми к этому инциденту, отметили в докладе.
Кроме того, в ООН напомнили, что Россия до сих пор отказывается применить в данной ситуации нормы международного гуманитарного права и предоставить морякам статус военнопленных.
- Напомним, 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдер, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
- Адвокаты моряков обжаловали продление ареста .
- ЕС принял санкции против 8 россиян из-за агрессии в Керченском проливе.
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