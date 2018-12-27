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Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными

По состоянию на пятницу, 27 декабря, все 24 украинских моряка, захваченных во время российской военной агрессии в районе Керченского пролива, объявили себя военнопленными

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал Полозов.

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