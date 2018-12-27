Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными
27 декабря, 2018, 20:33
По состоянию на пятницу, 27 декабря, все 24 украинских моряка, захваченных во время российской военной агрессии в районе Керченского пролива, объявили себя военнопленными
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал Полозов.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украині в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительство ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к аварии кораблей. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
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