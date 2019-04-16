Порошенко поручил заставить РФ освободить моряков через Международный суд

16 апреля, 2019, 17:36

Об этом он написал в Facebook.

"Судилище, что сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека. Если для РФ это политическая игра и шантаж, то для нас - это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы не кичился агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами - это и дипломатическое давление, это и запущенные процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - написал он.

По словам Порошенко, МИД дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву по этому вопросу.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков. Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делает неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности", - отметил президент.