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Московский "суд" оставил еще четырех моряков под стражей

Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей 4 военнопленных моряков до июля

Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.

В частности, суд в Москве оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко

Морякам продолжили меру пресечения на три месяца, то есть до 24 июля.

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