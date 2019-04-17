Московский "суд" оставил еще четырех моряков под стражей
17 апреля, 2019, 15:29
Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей 4 военнопленных моряков до июля
Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.
В частности, суд в Москве оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко
Морякам продолжили меру пресечения на три месяца, то есть до 24 июля.
Суд в Москве оставил под стражей еще четырех украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко https://t.co/kCZ7wre0hs- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
- 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
- 17 апреля Лефортовский суд Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля.
- Моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.
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