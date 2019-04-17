Лефортовский "суд" оставил 4 военнопленных моряков до июля

17 апреля, 2019, 15:38

17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей 4 военнопленных моряков до июля

Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.

В частности, суд в Москве продлил срок содержания под стражей трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.

Они пробудут в СИЗО до 24 июля.

По информации издания, сторона обвинения просила продлить арест и подчеркивала необходимость получения результатов экспертиз.

Сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены. Кроме того, сторона защиты заявила, что захват моряков было фактом агрессии со стороны РФ.

Моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.