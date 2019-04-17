Лефортовский "суд" оставил 4 военнопленных моряков до июля
Об этом сообщает "Общественное" в Twitter.
В частности, суд в Москве продлил срок содержания под стражей трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца.
Они пробудут в СИЗО до 24 июля.
По информации издания, сторона обвинения просила продлить арест и подчеркивала необходимость получения результатов экспертиз.
Сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены. Кроме того, сторона защиты заявила, что захват моряков было фактом агрессии со стороны РФ.
Моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с третьей Женевской конвенции являются военнопленными.
Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трем украинским морякам и представителю СБУ: Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу на три месяца https://t.co/5HgtdJkcAT- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
- 17 апреля Лефортовский "суд" Москвы оставил под стражей Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цибизова до июля. А также "суд" оставил под стражей военных украинских моряков Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко .
- Моряк Андрей Шевченко поздравил жену Настю с днем рождения на заседание "суда" о продлении ему ареста.
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