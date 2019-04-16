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Нотр-Дам: несущие конструкции и предметы искусства спасены


фото: REUTERS
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и предметов искусства парижского собора Нотр-Дам

Об этом говорится в Twitter парижской пожарной службы .

"Несущие конструкции собора сохранены основные предметы искусства удалось спасти благодаря слаженным действиям различных государственных служб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть реликвий.

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