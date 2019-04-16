Нотр-Дам: несущие конструкции и предметы искусства спасены
16 апреля, 2019, 11:31
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и предметов искусства парижского собора Нотр-Дам
Об этом говорится в Twitter парижской пожарной службы .
"Несущие конструкции собора сохранены основные предметы искусства удалось спасти благодаря слаженным действиям различных государственных служб", - говорится в сообщении.
2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l'effroyable l'incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W- Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть реликвий.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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