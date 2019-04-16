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Пожар в Нотр-Дам де Пари: спасателям удалось спасти часть реликвий

Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть реликвий

Об этом заявил ректор собора Патрик Шове, передает Le Parisien .

Он сообщил, что из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин.

В то же время большие полотна было уничтожено пожаром.

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