Пожар в Нотр-Дам де Пари: спасателям удалось спасти часть реликвий
16 апреля, 2019, 09:27
Из пострадавшего от пожара Нотр-Дам де Пари удалось вынести часть реликвий
Об этом заявил ректор собора Патрик Шове, передает Le Parisien .
Он сообщил, что из горящего собора удалось вынести терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а также несколько картин.
В то же время большие полотна было уничтожено пожаром.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
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