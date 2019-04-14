Мы выбираем не Голобородько, а президента Украины, - Порошенко
Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", на которые не появился кандидат в президенты Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV .
"Мне не нравится, когда вместо участия в дебатах у нас виртуальный кандидат. Поскольку, когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства - это просто сюжет из фильма" Слуга народа". Но мы же выбираем не Голобородько, мы выбираем президента Украины ", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул, что сам для себя хочет знать позицию Зеленского из важнейших направлений реализации полномочий президента Украины как Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, как гаранта конституционных прав и свобод граждан, и как защитника Украины.
- Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- 14 апреля Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику .
- 14 апреля Петр Порошенко сообщил, что уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- 14 апреля Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет .
- Петр Порошенко заявил, что должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы в рамках реформы децентрализации.
- Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.
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