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Мы выбираем не Голобородько, а президента Украины, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко считает опасным для страны участие в предвыборной кампании виртуального кандидата

Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", на которые не появился кандидат в президенты Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV .

"Мне не нравится, когда вместо участия в дебатах у нас виртуальный кандидат. Поскольку, когда кандидат мелькает на экранах, но ничего не говорит, для большинства - это просто сюжет из фильма" Слуга народа". Но мы же выбираем не Голобородько, мы выбираем президента Украины ", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что сам для себя хочет знать позицию Зеленского из важнейших направлений реализации полномочий президента Украины как Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, как гаранта конституционных прав и свобод граждан, и как защитника Украины.

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