Порошенко уволил Семочко из должности первого заместителя главы Службы внешней разведки
14 апреля, 2019, 15:16
Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки
Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский".
Президент Украины сообщил, что в пятницу, 12 апреля, уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко с должности.
Об этом Порошенко сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно кадровой политики.
- Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- 14 апреля Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику .
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