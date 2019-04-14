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Порошенко уволил Семочко из должности первого заместителя главы Службы внешней разведки


фото: twitter
Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки

Об этом  Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Президент Украины сообщил, что в пятницу, 12 апреля, уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко с должности.

Об этом Порошенко сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно кадровой политики.

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