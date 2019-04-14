Порошенко уволил Семочко из должности первого заместителя главы Службы внешней разведки

14 апреля, 2019, 15:16

Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский".

Президент Украины сообщил, что в пятницу, 12 апреля, уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко с должности.

Об этом Порошенко сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно кадровой политики.