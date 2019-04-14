Зеленский не пришел на теледебаты, устроенные на НСК "Олимпийский". Порошенко будет ждать его 45 минут. ПРЯМОЙ ЭФИР
14 апреля, 2019, 14:14
Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок
Ведет дебаты известный украинский журналист Андрей Куликов, передает Еспресо.TV.
"Сегодня к Республиканскому стадиону можно доехать за 40 минут", - подчеркнул в свою очередь Порошенко.
Он предложил ждать Зеленского до 15.00 и в свою очередь начал свое выступление.
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