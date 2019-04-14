//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский не пришел на теледебаты, устроенные на НСК "Олимпийский". Порошенко будет ждать его 45 минут. ПРЯМОЙ ЭФИР

Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок

Ведет дебаты известный украинский журналист Андрей Куликов, передает Еспресо.TV.

"Сегодня к Республиканскому стадиону можно доехать за 40 минут", - подчеркнул в свою очередь Порошенко.

Он предложил ждать Зеленского до 15.00 и в свою очередь начал свое выступление.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать