Зеленский не пришел на теледебаты, устроенные на НСК "Олимпийский". Порошенко будет ждать его 45 минут. ПРЯМОЙ ЭФИР

14 апреля, 2019, 14:14

Ведет дебаты известный украинский журналист Андрей Куликов, передает Еспресо.TV.

"Сегодня к Республиканскому стадиону можно доехать за 40 минут", - подчеркнул в свою очередь Порошенко.

Он предложил ждать Зеленского до 15.00 и в свою очередь начал свое выступление.