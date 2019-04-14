Оснований для досрочного прекращения полномочий парламента не существует, - Порошенко

14 апреля, 2019, 15:30

Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", сообщает Еспресо.TV .

"Что касается досрочного прекращения полномочий парламента - я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует. Если есть определенные теории заговора, то я в них не верю", - сказал Порошенко.

Президент Украины также заявил, что Верховная Рада нынешнего состава "сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, реализации процесса реформ".

Порошенко назвал "путем к тоталитаризму" возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент.