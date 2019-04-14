Оснований для досрочного прекращения полномочий парламента не существует, - Порошенко
14 апреля, 2019, 15:30
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет
Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", сообщает Еспресо.TV .
"Что касается досрочного прекращения полномочий парламента - я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует. Если есть определенные теории заговора, то я в них не верю", - сказал Порошенко.
Президент Украины также заявил, что Верховная Рада нынешнего состава "сделала огромные шаги в поддержку предложений президента, реализации процесса реформ".
Порошенко назвал "путем к тоталитаризму" возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент.
- Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- 14 апреля Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику .
- 14 апреля Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" заявил, что уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
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