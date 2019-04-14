Должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы, - Порошенко
14 апреля, 2019, 15:38
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы в рамках реформы децентрализации
Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", сообщает Еспресо.TV .
"Сразу после президентских выборов инициировать изменения в Конституцию, где должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации. Их должны заменить префекты, с большими и меньшими функциями. Исполнительная власть передается общинам", - сказал Порошенко.
- Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- 14 апреля Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику .
- 14 апреля Петр Порошенко сообщил, что уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- 14 апреля Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет .
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