Должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы, - Порошенко

14 апреля, 2019, 15:38

Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", сообщает Еспресо.TV .

"Сразу после президентских выборов инициировать изменения в Конституцию, где должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации. Их должны заменить префекты, с большими и меньшими функциями. Исполнительная власть передается общинам", - сказал Порошенко.