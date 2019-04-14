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Должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы, - Порошенко


фото: twitter
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы в рамках реформы децентрализации

Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", сообщает Еспресо.TV .

"Сразу после президентских выборов инициировать изменения в Конституцию, где должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы, поскольку это продолжение реформы децентрализации. Их должны заменить префекты, с большими и меньшими функциями. Исполнительная власть передается общинам", - сказал Порошенко.

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