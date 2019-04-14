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Порошенко рассказал, кто будет в его новой команде

Действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику

Об этом он заявил сегодня, 14 апреля 2019 года, во время дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве, на которые, правда, не появился его оппонент во втором туре, шоумен Владимир Зеленский , передает Еспресо.TV.

Как отметил Порошенко, в случае своей победы на выборах, он пригласит к себе в команду молодых лидеров территориальных общин, которые доказали свою успешность во время проведения реформы местного самоуправления и децентрализации.

"... Места в нашей команде, в команде правительственной, в команде президентской, точно получат люди, которые имеют несколько характеристик. Это должны быть молодые люди. Это должны быть люди, которые очень хорошо себя проявили в программе децентрализации - лидеры объединенных общин, которые уже 2-3 года провели и доказали, что они могут защищать интересы общин ", - пояснил он.

"Умеют построить с ними (с общинами - ред.) эффективный диалог. Имеют поддержку и доверие общин", - добавил Порошенко.

 

 

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