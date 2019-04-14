Не бойтесь, дебаты - это не страшно: Порошенко призвал Зеленского прийти на программу "Свобода слова"

14 апреля, 2019, 15:58

Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV

Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", на которые не появился кандидат в президенты Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV .

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский 15 апреля придет на телеканал ICTV для участия в программе "Свобода слова", куда приглашены оба кандидата.

"Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, "Свобода слова ". Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь: дебаты - это не страшно. Это очень ответственное действие. Если Вы, не дай Бог, сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится - я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты ", - сказал Порошенко.