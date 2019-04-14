Не бойтесь, дебаты - это не страшно: Порошенко призвал Зеленского прийти на программу "Свобода слова"
Об этом Петр Порошенко заявил во время дебатов на НСК "Олимпийский", на которые не появился кандидат в президенты Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV .
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский 15 апреля придет на телеканал ICTV для участия в программе "Свобода слова", куда приглашены оба кандидата.
"Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, "Свобода слова ". Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь: дебаты - это не страшно. Это очень ответственное действие. Если Вы, не дай Бог, сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится - я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты ", - сказал Порошенко.
- Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- 14 апреля Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику .
- 14 апреля Петр Порошенко сообщил, что уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- 14 апреля Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет .
- Петр Порошенко заявил, что должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы в рамках реформы децентрализации.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины