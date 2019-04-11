Телемоста между Порошенко и Зеленским не будет, - Общественное

11 апреля, 2019, 20:41

Телемоста между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским не будет

Об этом рассказала пиар-директор "UA: Общественное вещание" Виктория Сидоренко, сообщает Укринформ .

"Телемост не является участием в дебатах кандидата в президенты. Участием в дебатах является присутствие в студии в том формате, который прописан в законодательстве", - сказала она.

Сидоренко уточила, что в постановлении Центральной избирательной комиссии от 5 мая 2014 года "О порядке проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов между кандидатами на пост Президента Украины" детально прописаны все аспекты проведения дебатов.

"Весь порядок проведеня дебатов прописан ЦИК и отступать от него мы не можем и не можем менять тот формат, который определен законодательством", - резюмировала пиар-директор "UA: Общественное вещание".