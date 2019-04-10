//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Соперник Ломаченко обещает наибольшую сенсацию в истории британского бокса


фото: Reuters
Британский боксер Энтони Кролла пообещал создать настоящую сенсацию в бою с украинцем Василием Ломаченко

Слова Кролл приводит boxinginsider.com .

"Люди не дают мне шанс, но это не имеет значения для меня. У каждого есть свое мнение. Мотивация для меня заключается в том, чтобы создать самую большую сенсацию в истории британского бокса. Как фанат бокса и тот, кто живет и дышит спортом, это все, что мне нужно. Я был аутсайдером на протяжении всей моей карьеры и знаю, что передо мной самая большая проблема в моей жизни, но не могу дождаться, когда окажусь на ринге ", - заявил Кролла.

Бой Кролла - Ломаченко пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.

  • Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что предстоящий поединок с британцем Энтони Кролла словно кость в горле .
  • Британский боксер Энтони Кролла рассказал о своей форме накануне поединка против украинца Василия Ломаченко.
  • Украинский боксер Василий Ломаченко завершает в США подготовку к поединку с британцем Энтони Кролла.
  • Обнародованы размер гонорара украинского боксера Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кроллой.
  • Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко.
  • Василий Ломаченко спарингувався перед боем с Кролл не только с боксерами , но и с серебряным призером Олимпиады в Рио-2016 по греко-римской борьбе Жаном Беленюк.
  • Василий Ломаченко рассказал, с кем хочет встретиться в ринге после боя с британцем Энтони Кроллой.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

10 апреля, 2019 среда

9 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать