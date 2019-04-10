Соперник Ломаченко обещает наибольшую сенсацию в истории британского бокса

10 апреля, 2019, 12:50

Британский боксер Энтони Кролла пообещал создать настоящую сенсацию в бою с украинцем Василием Ломаченко

Слова Кролл приводит boxinginsider.com .

"Люди не дают мне шанс, но это не имеет значения для меня. У каждого есть свое мнение. Мотивация для меня заключается в том, чтобы создать самую большую сенсацию в истории британского бокса. Как фанат бокса и тот, кто живет и дышит спортом, это все, что мне нужно. Я был аутсайдером на протяжении всей моей карьеры и знаю, что передо мной самая большая проблема в моей жизни, но не могу дождаться, когда окажусь на ринге ", - заявил Кролла.

Бой Кролла - Ломаченко пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе.