Ломаченко показал изнурительные тренировки перед боем с Кроллой
5 апреля, 2019, 12:40
Украинский боксер Василий Ломаченко завершает в США подготовку к поединку с британцем Энтони Кроллой
Видео с фрагментами тренировок Ломаченко выложила его промоутерская компания Top Rank в Instagram.
Украинец сейчас находится в США, где готовится к защите титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Бой Василия Ломаченко против Энтони Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.
Читайте также: Проломаний череп, болезненные поражения и стальной характер. 10 фактов о сопернике Ломаченко - Энтони Кроллу
- Напомним, 20 февраля стало известно, что 12 апреля следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет британец Энтони Кролла.
- Тренер чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд заявил, что время Ломаченко заканчивается .
- Американский боксер Майки Гарсия после разгромного поражения от Эррола Спенса заявил о желании встретиться с украинсцем Василием Ломаченко.
- 4 апреля было обнародовано размер гонорара украинского боксера Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кролла.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-