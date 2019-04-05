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Ломаченко показал изнурительные тренировки перед боем с Кроллой


фото: boxingscene
Украинский боксер Василий Ломаченко завершает в США подготовку к поединку с британцем Энтони Кроллой

Видео с фрагментами тренировок Ломаченко выложила его промоутерская компания Top Rank в Instagram.

Украинец сейчас находится в США, где готовится к защите титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Бой Василия Ломаченко против Энтони Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outwork Everyone #LomaCrolla | @ espn + | April 12 | STAPLES Center

Публикация от Top Rank Boxing (@trboxing)

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