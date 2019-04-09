Ломаченко - Кролла: промоутер украинца назвал соперника костью в горле

9 апреля, 2019, 10:21

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что предстоящий поединок с британцем Энтони Кроллой, словно кость в горле

Об этом сообщает Boxingscene.

"Этот бой, эта обязательная защита титула для нас, словно кость в горле. Спасибо Эдди Хирну, который собирался выиграть торги, чтобы Ломаченко хотя бы раз выступил в DAZN. Но мы развеяли его иллюзии, объяснив, что это будет началом войны [ с ESPN], которую ему не выиграть. Здравый смысл победил. Мы переплатили Кролле за то, что вы увидите совсем скоро. При этом у нас нет сомнений, что Кролла надорвет задницу, чтобы одержать победу. Это будет захватывающий поединок ", - сказал Арум .

Бой Ломаченко с Кроллой состоится 12 апреля.