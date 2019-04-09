Ломаченко - Кролла: промоутер украинца назвал соперника костью в горле
9 апреля, 2019, 10:21
Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, что предстоящий поединок с британцем Энтони Кроллой, словно кость в горле
Об этом сообщает Boxingscene.
"Этот бой, эта обязательная защита титула для нас, словно кость в горле. Спасибо Эдди Хирну, который собирался выиграть торги, чтобы Ломаченко хотя бы раз выступил в DAZN. Но мы развеяли его иллюзии, объяснив, что это будет началом войны [ с ESPN], которую ему не выиграть. Здравый смысл победил. Мы переплатили Кролле за то, что вы увидите совсем скоро. При этом у нас нет сомнений, что Кролла надорвет задницу, чтобы одержать победу. Это будет захватывающий поединок ", - сказал Арум .
Бой Ломаченко с Кроллой состоится 12 апреля.
- Британский боксер Энтони Кролла рассказал о своей форме накануне поединка против украинца Василия Ломаченко.
- Украинский боксер Василий Ломаченко завершает в США подготовку к поединку с британцем Энтони Кроллой.
- Обнародован размер гонорара украинского боксера Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кроллой.
- Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-