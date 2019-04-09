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Кролла будет выглядеть так же бессмысленно: Беленюк показал шуточный спарринг с Ломаченко


фото: Instagram
Серебряный призер Олимпиады в Рио-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился видео, на котором он на борцовском ковре пытается боксировать с Василием Ломаченко

Видео Беленюк изложил в Instagram.

"Примерный видеорозклад на бой Ломаченко - Кролла. Уверен, Кролла будет выглядеть так же нелепо, как я в этом ролике. Задача попасть по плечу. Только не смеяться. Пока в этой теме мало понимаю. Удачи Василию Ломаченко", - написал Беленюк.

Бой Ломаченко с Кроллой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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