Ломаченко рассказал, с кем хочет драться после Кроллы

10 апреля, 2019, 10:42

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, с кем хочет встретиться в ринге после боя с британцем Энтони Кроллой

Слова Ломаченко приводит Vringe .

"Я хочу драться с Майки Гарсией. 100%. Ничего не изменилось. Но все теперь зависит от него. Сможет ли он сделать лимит веса? Я не знаю. Но если он может сделать лимит легкого веса, то я хочу провести с ним бой. моя цель - объединить все чемпионские титулы. Если в этом году удастся провести бой с чемпионом IBF Ричардом комм, то будет просто замечательно. Я готов драться с каждым, у кого будет титул. Мне нужны титулы по версиям WBC и IBF. Хочу войти в историю бокса великим чемпионом ", - сказал Ломаченко.

Ломаченко является чемпионм мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Американец Майки Грасия владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), а Ричарду комм из Ганы принадлежит титул IBF (Международной боксерской федерации).

Бой Ломаченко с Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.