Дебаты на "Олимпийском": у Зеленского заявили о готовности оплатить 50% аренды стадиона

9 апреля, 2019, 11:20

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила о готовности оплатить 50% аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов

Об этом рассказал советник команды Зеленского Александр Харебин, передает "Детектор медиа" .

"Мы понимаем, что в Украине война, поэтому не хотим, чтобы государственный бюджет платил дебаты, на стадионе точно выйдет дороже, чем в студии, и мы готовы оплатить свою долю из избирательного фонда", - сказал он.

Харебин рассказал, что штаб Зеленского готов встретиться со штабом Порошенко, чтобы обсудить формат дебатов, оплату из избирательных фондов, вопросы государственной охраны, аренды стадиона, сцены, привлечения подрядчиков и другие организационные вопросы.

"О такой встрече будем договариваться после брифинга Центральной избирательной комиссии, где должны объявить видение формата и сумму, которую выделят из государственного бюджета на дебаты", - добавил он.

Ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания заявлял, что стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до $ 6 млн.