Дебаты на "Олимпийском": у Зеленского заявили о готовности оплатить 50% аренды стадиона
Об этом рассказал советник команды Зеленского Александр Харебин, передает "Детектор медиа" .
"Мы понимаем, что в Украине война, поэтому не хотим, чтобы государственный бюджет платил дебаты, на стадионе точно выйдет дороже, чем в студии, и мы готовы оплатить свою долю из избирательного фонда", - сказал он.
Харебин рассказал, что штаб Зеленского готов встретиться со штабом Порошенко, чтобы обсудить формат дебатов, оплату из избирательных фондов, вопросы государственной охраны, аренды стадиона, сцены, привлечения подрядчиков и другие организационные вопросы.
"О такой встрече будем договариваться после брифинга Центральной избирательной комиссии, где должны объявить видение формата и сумму, которую выделят из государственного бюджета на дебаты", - добавил он.
Ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания заявлял, что стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до $ 6 млн.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, что предусмотренные законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
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