Стоимость возможных дебатов на Олимпийском выросла до $ 6 млн, - Аласания

8 апреля, 2019, 17:24

После того, как все подсчитали, стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до $ 6 млн

Об этом глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил во время брифинга, передает Украинская правда.

По его словам, ранее в СМИ была озвучена приблизительная сумма в один миллион долларов, но после того, как все подсчитали, стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до 6 млн.

"Основные вещи - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн ", - рассказал Аласания.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что, если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за трансляцию согласно прайсам.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 млн", - сказал глава НОТУ.

Ранее Аласания отмечал, что дебаты обойдутся в $ 1 млн.