В Зеленского не ответили, будет ли он сдавать анализы антидопинговому агентству

8 апреля, 2019, 18:12

Представители штаба Владимира Зеленского не дали четкого ответа на вопрос, придет ли кандидат сдавать анализы во Всемирное антидопинговое агентство

Об этом шла речь во время брифинга штаба Зеленского, передает ZIK.

"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов - это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения относительно действительности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы - пусть они выясняют ", - рассказал представитель штаба Иван Баканов.

Напомним, что украинский боксер Владимир Кличко анонсировал приезд в Киев представителей Всемирного антидопингового агентства, которые готовы взять тесты в кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.