В Зеленского не ответили, будет ли он сдавать анализы антидопинговому агентству
Об этом шла речь во время брифинга штаба Зеленского, передает ZIK.
"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов - это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения относительно действительности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы - пусть они выясняют ", - рассказал представитель штаба Иван Баканов.
Напомним, что украинский боксер Владимир Кличко анонсировал приезд в Киев представителей Всемирного антидопингового агентства, которые готовы взять тесты в кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
- 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- 5 апреля Владимир Кличко посоветовал кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в WADA - Всемирное антидопинговое агентство .
- 7 апреля Петр Порошенко предостерег, что президентом Украины может стать человек, который не исключено, имеет наркотическую зависимость .
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