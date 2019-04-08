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Вы готовы, господа кандидаты в президенты? Кличко анонсировал приезд в Киев представителей антидопингового агентства


фото: Instagram
Украинский боксер Владимир Кличко анонсировал приезд в Киев представителей Всемирного антидопингового агентства, которые готовы взять тесты в кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

Об этом Владимир Кличко сообщил в twitter.

"Благодарен WADA! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" - написал Кличко.

Также украинский боксер добавил к публикации видео с заявлением президента WADA Маргарет Гудмен.

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