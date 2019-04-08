Вы готовы, господа кандидаты в президенты? Кличко анонсировал приезд в Киев представителей антидопингового агентства
8 апреля, 2019, 10:58
Украинский боксер Владимир Кличко анонсировал приезд в Киев представителей Всемирного антидопингового агентства, которые готовы взять тесты в кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского
Об этом Владимир Кличко сообщил в twitter.
"Благодарен WADA! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" - написал Кличко.
Также украинский боксер добавил к публикации видео с заявлением президента WADA Маргарет Гудмен.
Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let's get the testing started! Are you ready ?!- Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019
Благодарен @Vada_Testing ! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe
- 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- 5 апреля Владимир Кличко посоветовал кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в WADA - Всемирное антидопинговое агентство .
- 7 апреля Петр Порошенко предостерег, что президентом Украины может стать человек, не исключено, имеет наркотическую зависимость .
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