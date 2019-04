Вы готовы, господа кандидаты в президенты? Кличко анонсировал приезд в Киев представителей антидопингового агентства

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let's get the testing started! Are you ready ?!

Благодарен @Vada_Testing ! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe