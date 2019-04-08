Вы готовы, господа кандидаты в президенты? Кличко анонсировал приезд в Киев представителей антидопингового агентства

8 апреля, 2019, 10:58

Об этом Владимир Кличко сообщил в twitter.

"Благодарен WADA! Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" - написал Кличко.

Также украинский боксер добавил к публикации видео с заявлением президента WADA Маргарет Гудмен.