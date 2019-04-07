Президентом может стать человек, который. не исключено, имеет наркотическую зависимость, - Порошенко
Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина" .
"Чрезвычайно большой угрозой является подозрение, что президентом и верховным главнокомандующим может стать человек, который. не исключено, что имеет наркотическую зависимость. В снятии этих вопросов заинтересованы и оба кандидата, и каждый украинец, который будет делать сознательный выбор", - сказал Порошенко.
По его словам, наркотическая зависимость потенциального президента - это прямая угроза национальной безопасности Украины.
"Наркотическая зависимость - это прямая угроза национальной безопасности Украины. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому - это их право! А права украинцев надо уважать", - сказал Порошенко.
- Напомним, 7 апреля Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля и пообещал сдать анализы во Всемирном антидопинговом агентствае.
- 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, что теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя в установленном законодательством порядке, а не на стадионе НСК "Олимпийский", поскольку тогда это скорее будет напоминать агитацию.
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