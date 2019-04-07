Президентом может стать человек, который. не исключено, имеет наркотическую зависимость, - Порошенко

7 апреля, 2019, 20:40

Петр Порошенко предостерег, что президентом Украины может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость

Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина" .

"Чрезвычайно большой угрозой является подозрение, что президентом и верховным главнокомандующим может стать человек, который. не исключено, что имеет наркотическую зависимость. В снятии этих вопросов заинтересованы и оба кандидата, и каждый украинец, который будет делать сознательный выбор", - сказал Порошенко.

По его словам, наркотическая зависимость потенциального президента - это прямая угроза национальной безопасности Украины.

"Наркотическая зависимость - это прямая угроза национальной безопасности Украины. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому - это их право! А права украинцев надо уважать", - сказал Порошенко.