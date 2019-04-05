Кличко посоветовал Зеленскому и Порошенко сдать анализы во Всемирное антидопинговое агентство
Об этом Владимир Кличко написал в facebook.
"Сегодняшние утренние новости о сдаче" допинг контроля "кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Действительно, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это отдельно и причем в" своей лаборатории ", - написал Кличко.
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заверил, что может помочь Порошенко и Зеленскому с организацией сдачи анализов в WADA.
"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так по-любительски. Доверьтесь профессионалам", - призвал Кличко и добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.
- Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский потребовал прохождения тестов на употребление алкоголя и наркотиков.
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента к НСК "Олимпийский" сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- Зеленский отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский", зато пригласил Порошенко в другое учреждение .
- Позже выяснилось, что кровь у Владимира Зеленского принимал участник украинского кулинарного шоу "Мастер-Шеф", который снимался в сериале "Сваты" .
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