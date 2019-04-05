Кличко посоветовал Зеленскому и Порошенко сдать анализы во Всемирное антидопинговое агентство

5 апреля, 2019, 14:04

Владимир Кличко посоветовал кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в WADA - Всемирное антидопинговое агентство

Об этом Владимир Кличко написал в facebook.

"Сегодняшние утренние новости о сдаче" допинг контроля "кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Действительно, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это отдельно и причем в" своей лаборатории ", - написал Кличко.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заверил, что может помочь Порошенко и Зеленскому с организацией сдачи анализов в WADA.

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так по-любительски. Доверьтесь профессионалам", - призвал Кличко и добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.