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Кличко посоветовал Зеленскому и Порошенко сдать анализы во Всемирное антидопинговое агентство


фото: The Sport Digest
Владимир Кличко посоветовал кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в WADA - Всемирное антидопинговое агентство

Об этом Владимир Кличко написал в facebook.

"Сегодняшние утренние новости о сдаче" допинг контроля "кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Действительно, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это отдельно и причем в" своей лаборатории ", - написал Кличко.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе заверил, что может помочь Порошенко и Зеленскому с организацией сдачи анализов в WADA.

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так по-любительски. Доверьтесь профессионалам", - призвал Кличко и добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.

 

  • Напомним, Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". При этом Зеленский потребовал прохождения тестов на употребление алкоголя и наркотиков.
  • Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента к НСК "Олимпийский" сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
  • Зеленский отказался сдавать анализы в НСК "Олимпийский", зато пригласил Порошенко в другое учреждение .
  • Позже выяснилось, что кровь у Владимира Зеленского принимал участник украинского кулинарного шоу "Мастер-Шеф", который снимался в сериале "Сваты" .
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