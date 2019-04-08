НСТУ обсудит со штабом Зеленского проведения дебатов 19 апреля, - Аласания

8 апреля, 2019, 13:12

Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины проведут переговоры с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского по официальным дебатам

Об этом рассказал председатель правления НСТУ Зураб Аласания, передает " Украинская правда ".

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Стабильное что-то есть только в законе о дебатах и постановлении ЦИК", - сказал Аласания.

По его словам, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам Общественного.

Он также рассказал, что НСТУ ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии Общественного - ред). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - рассказал председатель правления НСТУ.

Аласания добавил, что после 20-ти мин перерыва после официальных дебатов в эфире Общественного будет программа "Обратный отсчет" и кандидат Петр Порошенко готов остаться в студии.

Он сказал, что в эфире программы кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

А если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном место дебатов, то они могут произойти и не в студии Общественного.

В то же время, Аласания отметил, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой Зеленского.

Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля. Однако Зеленский сказал в видеообращении, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля.