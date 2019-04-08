НСТУ обсудит со штабом Зеленского проведения дебатов 19 апреля, - Аласания
Об этом рассказал председатель правления НСТУ Зураб Аласания, передает " Украинская правда ".
"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Стабильное что-то есть только в законе о дебатах и постановлении ЦИК", - сказал Аласания.
По его словам, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам Общественного.
Он также рассказал, что НСТУ ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов.
"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии Общественного - ред). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", - рассказал председатель правления НСТУ.
Аласания добавил, что после 20-ти мин перерыва после официальных дебатов в эфире Общественного будет программа "Обратный отсчет" и кандидат Петр Порошенко готов остаться в студии.
Он сказал, что в эфире программы кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.
А если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном место дебатов, то они могут произойти и не в студии Общественного.
В то же время, Аласания отметил, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой Зеленского.
Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля. Однако Зеленский сказал в видеообращении, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, что предусмотренные законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
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