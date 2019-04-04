ЦИК: выступления кандидатов на "Олимпийском" - это предвыборная агитация, а не теледебаты

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает Укринформ .

"То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона "О выборах президента Украины". Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации ", - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он высказал мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе "Олимпийский", имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона "О выборах президента Украины" по поводу проведения публичных дебатов, дискуссий , пресс-конференций. Такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

"Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно , что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Вот разница", - добавил замглавы ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления второго тура голосования агитация кандидатов на пост президента не разрешается.