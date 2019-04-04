Скандальный футболист ПСЖ договорился о контракте с "Реалом"
Об этом сообщает Canal+ .
24-летний хавбек парижан Адриен Рабьо дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе. У француза истекает срок контракта с ПСЖ, поэтому в "Реал" он перейдет бесплатно на правах свободного агента. Мадридцы летом планируют внести изменения в состав, и Рабьо соответствует требованиям главного тренера Зинедина Зидана.
"Реал" уже рассматривал вариант с подписанием Адриена еще год назад в связи с уходом Матео Ковачича в аренду в "Челси", но трансфер не согласовали.
На француза претендовала "Барселона", но этот трансфер привел к скандалу. Каталонцы вышли из переговоров из-за завышенных требований матери футболиста. После этого Рабьо освободил мать от должности своего агента. Каталонцы были готовы заплатить Рабьо 10 млн евро подъемных, но мать футболиста торговалась, не сдержала слово - и в итоге "Барса" склонилась к варианту с Фрэнки Де Йонга.
- Напомним, 3 февраля в матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде уступил "Валенсии" (1: 2). Для мадридцев это поражение стало первым после возвращения в команду француза Зинедина Зидана.
- У главного тренера "Реала" Зинедина Зидана возникли разногласия с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
- Зинедин Зидан рассказал, почему решил выпустить на поле своего сына Люку.
- Зидан получит полмиллиарда евро на трансферы в "Реале".
- Зинедин Зидан хочет приобрести полузащитника "Лиона" Тангано НьДомбеле.
- Французский футболист "Реала" Рафаэль Варан намерен летом покинуть мадридский клуб.
- В Испании сообщили, собирается ли главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возвращать украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в "Леганесе".
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-