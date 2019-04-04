Скандальный футболист ПСЖ договорился о контракте с "Реалом"

4 апреля, 2019, 13:19

Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабьо договорился о контракте с испанским "Реалом"

Об этом сообщает Canal+ .

24-летний хавбек парижан Адриен Рабьо дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе. У француза истекает срок контракта с ПСЖ, поэтому в "Реал" он перейдет бесплатно на правах свободного агента. Мадридцы летом планируют внести изменения в состав, и Рабьо соответствует требованиям главного тренера Зинедина Зидана.

"Реал" уже рассматривал вариант с подписанием Адриена еще год назад в связи с уходом Матео Ковачича в аренду в "Челси", но трансфер не согласовали.

На француза претендовала "Барселона", но этот трансфер привел к скандалу. Каталонцы вышли из переговоров из-за завышенных требований матери футболиста. После этого Рабьо освободил мать от должности своего агента. Каталонцы были готовы заплатить Рабьо 10 млн евро подъемных, но мать футболиста торговалась, не сдержала слово - и в итоге "Барса" склонилась к варианту с Фрэнки Де Йонга.