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Зидан требует у "Реала" приобрести звезду французского клуба


фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет приобрести полузащитника "Лиона" Тангано НьДомбеле

Об этом сообщает Football Espana .

По данным источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал" и лично главный тренер команды Зинедин Зидан, который недавно вернулся на свой пост после 9-месячного перерыва. Французский специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что "Лион" не станет продавать хавбека меньше чем за 80 млн евро.

На НьДомбеле также претендуют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей во французской Лиге 1, в которых отличился 6 результативными передачами.

  • 16 марта в матче 28-го тура чемпионата Испании "Реал" выиграл у "Сельты" и одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана.
  • Мадридский "Реал" совершил первый трансфер после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана.
  • Французский футболист "Реала" Рафаэль Варан намерен летом покинуть команду Зинедина Зидана.

 

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