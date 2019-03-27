Зидан требует у "Реала" приобрести звезду французского клуба

27 марта, 2019, 11:00

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет приобрести полузащитника "Лиона" Тангано НьДомбеле

Об этом сообщает Football Espana .

По данным источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал" и лично главный тренер команды Зинедин Зидан, который недавно вернулся на свой пост после 9-месячного перерыва. Французский специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что "Лион" не станет продавать хавбека меньше чем за 80 млн евро.

На НьДомбеле также претендуют "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне игрок провел 25 матчей во французской Лиге 1, в которых отличился 6 результативными передачами.