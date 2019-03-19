Одному из лидеров "Реала" надоел мадридский клуб

19 марта, 2019, 11:56

Французский футболист "Реала" Рафаэль Варан намерен летом покинуть мадридский клуб

Об этом сообщает L'Equipe.

Защитник "Реала", несмотря на возвращение на пост главного тренера Зинедина Зидана, с которым у него прекрасные отношения, убежден, что его время в "Реале" подошло к концу. Варан считает, что восьми лет и 14 трофеев в "Реале" достаточно и нужно искать новый вызов. Он хочет проверить себя в другой среде.

Соглашение по его приобретению может обойтись покупателю в 100-140 млн евро. В приобретении Варана заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что Варан еще не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Есть вероятность, что Зидану удастся убедить француза остаться.