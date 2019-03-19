Одному из лидеров "Реала" надоел мадридский клуб
19 марта, 2019, 11:56
Французский футболист "Реала" Рафаэль Варан намерен летом покинуть мадридский клуб
Об этом сообщает L'Equipe.
Защитник "Реала", несмотря на возвращение на пост главного тренера Зинедина Зидана, с которым у него прекрасные отношения, убежден, что его время в "Реале" подошло к концу. Варан считает, что восьми лет и 14 трофеев в "Реале" достаточно и нужно искать новый вызов. Он хочет проверить себя в другой среде.
Соглашение по его приобретению может обойтись покупателю в 100-140 млн евро. В приобретении Варана заинтересован английский "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что Варан еще не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Есть вероятность, что Зидану удастся убедить француза остаться.
- 13 марта Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема согласился вернуться во французский клуб.
- 14 марта "Реал" совершил первый трансфер после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана и объявил о переходе центрального защитника португальского "Порту" Эдера Милитау.
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