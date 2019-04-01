Зидан объяснил, почему выпустил сына в составе "Реала"

1 апреля, 2019, 10:16

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, почему решил выпустить на поле своего сына Люку

Об этом сообщает El Chiringuito в twitter.

В матче с "Уэска" (3: 2) в составе "Реала" дебютировал голкипер Люка Зидан. Его отец, наставник мадридцев Зинедин Зидан после поединка объяснил свй выбор.

"Люка - третий вратарь. Куртуа не был готов, Кейлор - был, но мы решили дать ему отдохнуть. Я доволен его игрой и рад за него. Все сработало. Первый пропущенный гол - это наша ошибка. Но в целом мы провели хороший матч. мы стараемся победить в каждой игре. Нужно было что-то изменить, поэтому получился Мариано, и это сработало ", - сказал французский специалист.

Зидан заявил, что не занимается кастингом.

"Я выбираю лучшую команду, чтобы победить в матче. Почему не дать сыграть тем, кто тренируется и работает здесь 15 дней, и дать отдохнуть тем, кто был в сборных? Люди могут подумать, что я хочу кого-то порадовать, но я могу честно сказать , что это не так. Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить. Я выпустил Люку не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок "Реала", как и любой другой здесь. Я не буду оценивать его игру как отец. Только как тренер "Реала". он с характером, он достаточно зрелый футболист, чтобы сыграть ", - сказал Зидан.