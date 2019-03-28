Зидан получит сумасшедшую сумму на трансферы в "Реале"

28 марта, 2019, 13:36

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получит полмиллиарда евро на покупку новых футболистов

Об этом сообщает L'Equipe .

"Реал" в межсезонье выделит Зинедину Зидану трансферный бюджет в 500 млн евро. По информации издания в шорт-листе мадридцев бельгийский вингер "Челси" Эден Азар, французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба и его соотечественник - форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Одним из условий Зидана при возвращении в "Реал" было приглашение новых звезд.