Зидан получит сумасшедшую сумму на трансферы в "Реале"
28 марта, 2019, 13:36
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан получит полмиллиарда евро на покупку новых футболистов
Об этом сообщает L'Equipe .
"Реал" в межсезонье выделит Зинедину Зидану трансферный бюджет в 500 млн евро. По информации издания в шорт-листе мадридцев бельгийский вингер "Челси" Эден Азар, французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Погба и его соотечественник - форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Одним из условий Зидана при возвращении в "Реал" было приглашение новых звезд.
- 11 марта Зинедин Зидан был назначен главным тренером мадридского "Реала".
- Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал новому главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану приобрести двух самых дорогих футболистов мира - Килиана Мбаппе и Неймара.
- Французский футбольный клуб ПСЖ предлагает фантастическую зарплату нападающему Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в "Реал" .
- Бельгийский футболист "Челси" Эден Азар согласовал с испанским "Реалом" условия личного контракта.
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