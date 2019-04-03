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Стало известно, вернет ли Зидан украинца Лунина в "Реал"


фото: Reuters
В Испании сообщили, собирается ли главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возвращать украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в "Леганесе"

Об этом сообщает Marca .

По информации издания, в сезоне-2019/2020 главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина в мадридской команде.

Судя по всему, голкипер сборной Украины, который сейчас выступает в "Леганесе" на правах аренды, следующий сезон проведет вне "Сантьяго Бернабеу". По данным издания, Лунин отправится в аренду в один из клубов топ-дивизиона. Не исключено, что этой командой снова станет "Леганес".

В этом сезоне Лунин провел в составе "Леганес" 5 матчей.

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