Стало известно, вернет ли Зидан украинца Лунина в "Реал"
3 апреля, 2019, 09:33
В Испании сообщили, собирается ли главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возвращать украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в "Леганесе"
Об этом сообщает Marca .
По информации издания, в сезоне-2019/2020 главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина в мадридской команде.
Судя по всему, голкипер сборной Украины, который сейчас выступает в "Леганесе" на правах аренды, следующий сезон проведет вне "Сантьяго Бернабеу". По данным издания, Лунин отправится в аренду в один из клубов топ-дивизиона. Не исключено, что этой командой снова станет "Леганес".
В этом сезоне Лунин провел в составе "Леганес" 5 матчей.
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