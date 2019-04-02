У Зидана возник конфликт с президентом "Реала"

2 апреля, 2019, 15:19

У главного тренера "Реала" Зинедина Зидана возникли разногласия с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом

Об этом сообщает AS.

Разногласия возникли из-за того, что защитник Рафаэль Варан окончательно решил покинуть "Реал" и уже сообщил об этом руководство клуба. "Реал" начал искать замену футболисту.

Француз хочет видеть в составе Калиду Кулибали, который сейчас играет в "Наполи". Президент клуба считает, что "Реал" подойдет Хосе Мария Хименес.

По Кулибали нужно будет заплатить около 120 млн евро. Что касается Хименеса, то он только продлил контракт с "Атлетико", а потому цена на него также будет высокой.

Главным условием возвращения Зидана стал полный его контроль над трансферами. Но уже сейчас появляются небольшие разногласия.