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У Зидана возник конфликт с президентом "Реала"


фото: Reuters
У главного тренера "Реала" Зинедина Зидана возникли разногласия с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом

Об этом сообщает AS.

Разногласия возникли из-за того, что защитник Рафаэль Варан окончательно решил покинуть "Реал" и уже сообщил об этом руководство клуба. "Реал" начал искать замену футболисту.

Француз хочет видеть в составе Калиду Кулибали, который сейчас играет в "Наполи". Президент клуба считает, что "Реал" подойдет Хосе Мария Хименес.

По Кулибали нужно будет заплатить около 120 млн евро. Что касается Хименеса, то он только продлил контракт с "Атлетико", а потому цена на него также будет высокой.

Главным условием возвращения Зидана стал полный его контроль над трансферами. Но уже сейчас появляются небольшие разногласия.

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