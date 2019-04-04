"Реал" потерпел первое поражение после возвращения Зидана

4 апреля, 2019, 09:28

Мадридский "Реал" впервые уступил после того, как команду вновь возглавил французский специалист Зинедин Зидан

Об этом сообщает "Главком".

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде уступил "Валенсии" (1: 2). Для мадридцев это поражение стало первым после возвращения в команду француза Зинедина Зидана.

Дебютный мяч команда Зидана пропустила еще в середине первой половины матча. На 35-й минуте забил Гедеш. Под конец поединка хозяева удвоили преимущество - на 83-й минуте поразил ворота Гарай. И лишь на последней минуте Бензема сократил отставание.



Зинедин Зидан после завершения игровой карьеры возглавлял тренерский штаб "Реала" с 2016 по 2018 год. После третьей подряд победы в Лиге чемпионов специалист покинул пост. Вернулся в марте 2019 года.

В турнирной таблице "Реал" остается третьим с 57 очками. Впереди "Барселона" - 70 очков и "Атлетико" - 62.