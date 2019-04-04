Промоутер назвал дату боя Усик - Такам

4 апреля, 2019, 14:09

Промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал дату боя украинского боксера против камерунца Карлоса Такама

Об этом сообщает iSport.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк назвал вероятную дату проведения боя его подопечного с Карлосом Такамом.

Красюк рассказал на пресс-конференции, что, скорее всего, бой состоится 25 мая.

Промоутер также отметил, что поединок состоится в Чикаго или в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) - в том же зале, где Усик вместе с Александром Гвоздиком и Василием Ломаченко проводили бои в одном вечере бокса в апреле 2017 года.