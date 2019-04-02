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Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес


фото: sport.sfr.fr
Украинский боксер Александр Усик выложил видео, как он готовится к своему дебюту в супертяжелом весе

Об этом Усик сделал сообщение в instagram .

32-летний Усик показал, как совершает пробежки в Киеве.

Украинец встретится с 38-летним камерунским боксером Карлосом Такамом. Поединок может состояться 18 мая в Чикаго.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#usyk #usyksportswear #rtfight

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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