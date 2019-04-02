Усик показал, как готовится к переходу в супертяжелый вес
2 апреля, 2019, 08:57
Украинский боксер Александр Усик выложил видео, как он готовится к своему дебюту в супертяжелом весе
Об этом Усик сделал сообщение в instagram .
32-летний Усик показал, как совершает пробежки в Киеве.
Украинец встретится с 38-летним камерунским боксером Карлосом Такамом. Поединок может состояться 18 мая в Чикаго.
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