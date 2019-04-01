Усика за отказ драться с россиянином убрали из рейтинга WBA
1 апреля, 2019, 16:40
Всемирная боксерская ассоциация убрала украинца Александра Усика из своего рейтинга за отказ защищать чемпионский титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым
Об этом свидетельствует обновленный рейтинг на официальном сайте WBA.
После того, как Усик отказался встречаться с Лебедевым и оставил титул WBA в первом тяжелом весе вакантным, он исчез из рейтинга ассоциации. В то же время, в классификации супертяжа, где украинец планирует дебютировать в мае, он еще не появился.
Несмотря на потерю пояса WBA и звания абсолютного чемпиона мира, Усик продолжает владеть тремя титулами в крузервейте - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
- 29 марта было официально объявлено, что украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такама.
- Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах по встрече с украинцем Александром Усиком.
- Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира.
- Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко.
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