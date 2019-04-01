//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Усика за отказ драться с россиянином убрали из рейтинга WBA


фото: K2 Promotions
Всемирная боксерская ассоциация убрала украинца Александра Усика из своего рейтинга за отказ защищать чемпионский титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг на официальном сайте WBA.

После того, как Усик отказался встречаться с Лебедевым и оставил титул WBA в первом тяжелом весе вакантным, он исчез из рейтинга ассоциации. В то же время, в классификации супертяжа, где украинец планирует дебютировать в мае, он еще не появился.

Несмотря на потерю пояса WBA и звания абсолютного чемпиона мира, Усик продолжает владеть тремя титулами в крузервейте - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

  • 29 марта было официально объявлено, что украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такама.
  • Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах по встрече с украинцем Александром Усиком.
  • Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира.
  • Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

1 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать