Усика за отказ драться с россиянином убрали из рейтинга WBA

1 апреля, 2019, 16:40

Всемирная боксерская ассоциация убрала украинца Александра Усика из своего рейтинга за отказ защищать чемпионский титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым

Об этом свидетельствует обновленный рейтинг на официальном сайте WBA.

После того, как Усик отказался встречаться с Лебедевым и оставил титул WBA в первом тяжелом весе вакантным, он исчез из рейтинга ассоциации. В то же время, в классификации супертяжа, где украинец планирует дебютировать в мае, он еще не появился.

Несмотря на потерю пояса WBA и звания абсолютного чемпиона мира, Усик продолжает владеть тремя титулами в крузервейте - по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирного боксерского совета).