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Телеканал "Интер" могут лишить права на трансляцию боев Усика


фото: GiveMeSport
Телеканал "Интер", который транслирует бои Александра Усика с момента начала его профессиональной карьеры, может остаться без показов поединков боксера

Об этом сообщает iSport.ua.

Александр Усик уже подписал контракт со стриминговим сервисом DAZN, поскольку сопромоутер Усика Эдди Хирн является партнером DAZN.

С DAZN переговоры о покупке прав на трансляцию боксерских поединков на Украине ведет телекомпания Setanta Sports. Транслировать поединки компания планирует на своем эфирном канале, который запустит в июле.

Также Setanta Sports подала заявку на покупку прав на трансляцию матчей украинской футбольной Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports купила права на показ UFC в Украине

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