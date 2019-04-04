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Усик показал жесткие тренировки перед дебютом в супертяжелом весе


фото: tv5.zp.ua
Украинский боксер Александр Усик выложил видео о подготовке к дебютному бою в супертяжелом весе

Об этом сообщает Sport.ua.

Первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе станет камерунец Карлос Такама. Украинец показал, как готовится к этому поединку.

Предварительно бой запланирован на 18 мая в Чикаго.

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