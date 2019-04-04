Усик показал жесткие тренировки перед дебютом в супертяжелом весе
4 апреля, 2019, 10:42
Украинский боксер Александр Усик выложил видео о подготовке к дебютному бою в супертяжелом весе
Об этом сообщает Sport.ua.
Первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе станет камерунец Карлос Такама. Украинец показал, как готовится к этому поединку.
Предварительно бой запланирован на 18 мая в Чикаго.
- Телеканал "Интер", который транслирует бои Александра Усика с момента начала его профессиональной карьеры, может остаться без показов поединков боксера.
- Украинский боксер Александр Усик и стронгмен Василий Вирастюк устроили дуэль взглядов.
- Промоутер Эдди Хирн назвал условие поединка украинского боксера Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.
- Российский боксер Александр Поветкин дал оценку украинцу Александру Усику.
- Всемирная боксерская ассоциация убрала украинца Александра Усика из своего рейтинга за отказ защищать чемпионский титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым.
- Украинский боксер Александр Усик выложил видео, как он готовится к своему дебюту в супертяжелом весе.
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