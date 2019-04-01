Усик и Вирастюк устроили ожесточенную дуэль взглядов
1 апреля, 2019, 11:43
Украинский боксер Александр Усик и стронгмен Василий Вирастюк устроили дуэль взглядов
Фото с Уском опубликовал Василий Вирастюк в facebook.
"1 апреля, и это не шутка. Разбавят вашу ленту новостей позитивом! PS. дальше додумайте что-то сами", - написал Вирастюк.
- 29 марта чемпион мира по боксу Александр Усик и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк сняли веселое видео.
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