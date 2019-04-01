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Усик и Вирастюк устроили ожесточенную дуэль взглядов


фото: facebook
Украинский боксер Александр Усик и стронгмен Василий Вирастюк устроили дуэль взглядов

Фото с Уском опубликовал Василий Вирастюк в facebook.

"1 апреля, и это не шутка. Разбавят вашу ленту новостей позитивом! PS. дальше додумайте что-то сами", - написал Вирастюк.

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