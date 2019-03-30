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Промоутер рассказал, кто мешает бою Усика с Джошуа


фото: xsport.ua
Промоутер Эдди Хирн назвал условие поединка украинского боксера Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа

Об этом сообщает SecondOut.

По словам Хирна, если Джошуа осенью не получит поединка с американцем Деонтеем Уайлдером, он встретится именно с Усиком.

"Обязательный претендент на титул Джошуа со стороны WBA будет назван в сентябре или октябре. Если Энтони не получит бой за звание абсолютного чемпиона мира, то будет драться с Усиком. Но наш план - это стать абсолютным чемпионом мира. В идеальном мире у Джошуа скорее состоялся бы бой с Уайлдером, чем с Усиком. Но, опять-таки, если не будет боя с Деонтеем, то его соперником может стать Усик. Это отличный поединок", - сказал Хирный.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), IBF и WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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