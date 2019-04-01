Поветкин рассказал, как относится к бою с Усиком

1 апреля, 2019, 14:58

Российский боксер Александр Поветкин дал оценку украинцу Александру Усику

Об этом сообщает OCTAGON TV в youtube.

"Нормально оцениваю Усика как супертяжеловеса. Считаю, он серьезный и хороший боксер. Не знаю, сколько он весит, но с виду такой же, как и я. Может нокаутировать? Вы же видели, что он нокаутирует ребят. Того же Белью, а он непростой парень. для меня бой с ним, конечно, интересен. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идем, чтобы с сильнейшими встречаться", - сказал экс-чемпион мира в супертяжелом весе Поветкин.

Усик дебютирует в супертяжелом весе 18 мая в Чикаго в поединке с Карлосом Такама.