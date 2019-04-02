Детям журналиста Хашогги купили дома в Саудовской Аравии за $ 4 млн

2 апреля, 2019, 09:28

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации

Об этом сообщает Washington Post.

По данным нынешних и бывших должностных лиц Саудовской Аравии, а также членов семьи Хашогги, два его сына и две дочери получают выплаты в рамках усилий королевства по обеспечению того, чтобы дети журналиста были сдержанными в публичных заявлениях об убийстве отца.

Кроме того, сообщается, что каждый из детей получил дом в Саудовской Аравии стоимостью до $ 4 млн.

После переговоров о дополнительной компенсации, которые ожидаются после завершения суда над убийцами журналиста, дети Хашогги могут получить еще большие выплаты - примерно по $ 10 млн каждый.

Отмечается, что дети не подвергали правительство Саудовской Аравии жесткой критике в течение нескольких месяцев после убийства.

Один из источников сообщил изданию, что король Салман принял платежи в конце 2018 года в качестве признания того, что "была проделана большая несправедливость".

Со своей стороны, один из саудовских чиновников опроверг заявление, что компенсация предоставляется для попытки призвать детей хранить молчание. По его словам, выплаты соответствуют традиции страны оказывать поддержку жертвам преступлений.

"Такая поддержка является частью наших обычаев и культуры. Она не привязана ни к чему другому", - сказал он в беседе с изданием.