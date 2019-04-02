Детям журналиста Хашогги купили дома в Саудовской Аравии за $ 4 млн
Об этом сообщает Washington Post.
По данным нынешних и бывших должностных лиц Саудовской Аравии, а также членов семьи Хашогги, два его сына и две дочери получают выплаты в рамках усилий королевства по обеспечению того, чтобы дети журналиста были сдержанными в публичных заявлениях об убийстве отца.
Кроме того, сообщается, что каждый из детей получил дом в Саудовской Аравии стоимостью до $ 4 млн.
После переговоров о дополнительной компенсации, которые ожидаются после завершения суда над убийцами журналиста, дети Хашогги могут получить еще большие выплаты - примерно по $ 10 млн каждый.
Отмечается, что дети не подвергали правительство Саудовской Аравии жесткой критике в течение нескольких месяцев после убийства.
Один из источников сообщил изданию, что король Салман принял платежи в конце 2018 года в качестве признания того, что "была проделана большая несправедливость".
Со своей стороны, один из саудовских чиновников опроверг заявление, что компенсация предоставляется для попытки призвать детей хранить молчание. По его словам, выплаты соответствуют традиции страны оказывать поддержку жертвам преступлений.
"Такая поддержка является частью наших обычаев и культуры. Она не привязана ни к чему другому", - сказал он в беседе с изданием.
- Напомним, о пропаже 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября 2018 - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело . За убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых .
- Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщило, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Сауд аль-Кахтани. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным.
- ЦРУ назвало заказчиком убийства Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
- Специальная комиссия в ООН, расследующая убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
Читайте также
-
-
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается