Россия поставляла через Украину ракеты для "санкционных" стран
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
На территории Украины обнаружены места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", говорится в сообщении.
Отмечается, что во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов.
Кроме этого арсенала, обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62, говорится в сообщении пресс-службы.
В спецслужбе отмечают, что военный груз Рособоронэкспорта хранился не в соответствии с наименованием и фактическими изделиями, а только по количеству тары и ориентировочному весу.
По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ, отмечают в СБУ.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, говорится в сообщении.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников, проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций, как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $ 2,2 млн.
- 4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
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