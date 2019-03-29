Россия поставляла через Украину ракеты для "санкционных" стран

29 марта, 2019, 15:33

Сотрудники контрразведки блокировали международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

На территории Украины обнаружены места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", говорится в сообщении.

Отмечается, что во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов.

Кроме этого арсенала, обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62, говорится в сообщении пресс-службы.

В спецслужбе отмечают, что военный груз Рособоронэкспорта хранился не в соответствии с наименованием и фактическими изделиями, а только по количеству тары и ориентировочному весу.

По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ, отмечают в СБУ.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, говорится в сообщении.