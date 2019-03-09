"Разворовывается каждая третья гривня, выделенная на армию". В связи с коррупцией в "Укроборонпроме" на Майдане выдвинули требования

9 марта, 2019, 13:24

Власть и правоохранительные органы должны принять действенные меры для наказания причастных к масштабным хищениям в оборонной отрасли

Об этом заявил лидер Азовского движения, народный депутат Андрей Белецкий во время акции на Майдане Независимости, которая состоялась в субботу, 9 марта 2019 года, передает Еспресо.TV .

Речь идет о привлечении к уголовной ответственности главных фигурантов скандала в "Укроборонпроме" - отца и сына Гладковских, раскрытии всех коррупционых дел, связанных с армией, а также о еженедельном отчете генерального прокурора Юрия Луценко о ходе расследования.

Если эти требования не будут выполнены, подчеркнул Белецкий, в следующую субботу будет еще больше протестующих.

По данным организаторов, на митинге присутствовали 4-5 тыс. человек из разных городов Украины.

После выступления Белецкого участники акции собрались в колонну и двинулись к Администрации президента, чтобы передать озвученные требования