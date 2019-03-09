"Разворовывается каждая третья гривня, выделенная на армию". В связи с коррупцией в "Укроборонпроме" на Майдане выдвинули требования
Об этом заявил лидер Азовского движения, народный депутат Андрей Белецкий во время акции на Майдане Независимости, которая состоялась в субботу, 9 марта 2019 года, передает Еспресо.TV .
Речь идет о привлечении к уголовной ответственности главных фигурантов скандала в "Укроборонпроме" - отца и сына Гладковских, раскрытии всех коррупционых дел, связанных с армией, а также о еженедельном отчете генерального прокурора Юрия Луценко о ходе расследования.
Если эти требования не будут выполнены, подчеркнул Белецкий, в следующую субботу будет еще больше протестующих.
По данным организаторов, на митинге присутствовали 4-5 тыс. человек из разных городов Украины.
После выступления Белецкого участники акции собрались в колонну и двинулись к Администрации президента, чтобы передать озвученные требования
- Президент, как уже сообщалось, находится сегодня в Каневе на Черкасщине, где он вручает ежегодную Шевченковскую премию.
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